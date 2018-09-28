وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف على مسمى:

. مهندس تحويل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أمن تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا)