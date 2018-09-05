وظيفة إدارية شاغرة في شركة ماسا بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا” -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي تأمين”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التأمين، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)