وظيفة إدارية شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع كلية بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “أخصائي المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعي”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في حي البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الرقمي، والاتصالات، والعلاقات العامة، أو درجة الصحافة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).