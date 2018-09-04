وظيفة إدارية شاغرة في وزارة التجارة والاستثمار

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين على نظام التعاقد، على مسمى “أخصائي التدقيق الداخلي”؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الوزارة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)