وظيفة تقنية شاغرة بشركة أمريكان إكسبريس

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال وللنساء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مطوّر أول برمجيات Senior Software Developer)، لحملة الشهادة الجامعية، واشترطت الشركة وجود خبرة خمس سنوات كحد أدنى لدى المتقدمين، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مطوّر أول برمجيات (Senior Software Developer).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (هنا).