وظيفة تقنية شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى (مسؤول أنظمة) لحملة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم وبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول أنظمة (System Administrator).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

4- حاصلاً على إحدى الشهادات التالية (VCA و VCP و RHCSA و RHCE).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1439/12/22هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1439/12/26هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).