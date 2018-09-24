وظيفة شاغرة للمواطنين لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي.. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية توفر وظيفة شاغرة بمسمى (سكرتير) لحملة الدبلوم فما فوق، واشترطت المندوبية أن يكون لائقاً طبياً لأداء الواجبات المطلوبة، ويتمتع بالحقوق المدنية وتصاريح العمل بموجب القانون المحلي، بما في ذلك السجل الجنائي النظيف، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير.

الشروط:

1- أن يكون لائقاً طبياً لأداء الواجبات المطلوبة.

2- يتمتع بالحقوق المدنية وتصاريح العمل بموجب القانون المحلي، بما في ذلك السجل الجنائي النظيف.

3- لديه معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية / العربية (مستوى C2).

4- دبلوم فوق الثانوي أو دبلوم الثانوي يؤهله للتعليم العالي.

5- لديه خبرة مهنية مدة سنة في المهام ذات الصلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/31م.

طريقة التقديم:

– يرجى إرسال طلبك والوثائق الداعمة عبر الرابط التالي (هنا)، ويجب أن يتضمن خطاب تعريف مقدم باللغة الإنجليزية وسيرة ذاتية مفصلة باللغة الإنجليزية (اضغط هنا)، الوصف الوظيفي (اضغط هنا).