وظيفة فنية شاغرة لدى الراجحي الاستثمارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية “الراجحي الاستثمارية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة فنية شاغرة للرجال، على مسمى “أخصائي الدعم الفني”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا).