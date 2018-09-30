وظيفة نسائية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز – ممثلة بوكالة شطر الطالبات بالسليمانية- توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (ج) ذات الرقم (89) تحت اسم “موزع بريد”، وترغب الوكالة إشغالها بمواطنة سعودية عن طريق المسابقة الوظيفية؛ وذلك وفقًا للشروط التالية:

. أن تكون سعودية الجنسية.

. أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

. أن تكون لائقة صحياً.

. أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عامًا ولا يزيد على (35) عامًا.

. أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يزيد على الكفاءة المتوسطة.

. إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1440/1/22هـ، ولمدة 3 أيام، من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بوكالة شطر الطالبات بالسليمانية- المبنى السادس- الدور الأول.