وفاة بيرت رينولدز صاحب أطول ياردة عن عمر يناهز 82 عامًا

بيرت رينولدز - أرشيفية

المواطن - متابعة

توفي نجم هوليوود بيرت رينولدز أمس الخميس في لوس أنجليس عن عمر 82 عاما بعد مسيرة من العطاء والتألق في السينما العالمية.

والمعروف أن بيرت رينولدز من مواليد 11 فبراير 1936 وهو ممثل أمريكي ومدير إنتاج وفنان صوت.

أصبح النجم الراحل بيرت رينولدز واحدا من أكثر نجوم هوليوود شعبية، وساهمت في ذلك وسامته وجاذبيته، وتألق في السبعينات والثمانينات ولعب بطولة أفلام منها ”الخلاص“ (دليفرانس) و“أطول ياردة“ (The Longest Yard).

حصل بيرت رينولدز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد – فيلم وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ليال صاخبة ” Boogie Nights ” عام 1997 وترشح عن ذات الفيلم لجائزة البافتا لأفضل ممثل في دور ثانوي.

كما ترشح لجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل – فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في فيلم “The Longest Yard” عام 1974م.

وحصل أيضا على جائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني ”ظلال المساء“ (إيفنينج شيد) الذي استمر عرضه من عام 1990 إلى عام 1994.

وطغت حياة رينولدز الشخصية على أفلامه في فترات، منها زواجه الذي انتهى بالطلاق مرتين الأولى من الممثلة لوني آندرسون والثانية من الممثلة جودي كارن إضافة إلى العلاقات العاطفية التي جمعته بنجمات مثل سالي فيلد ودينا شور وأخريات. كما جذب اهتماما بسبب مشاكله المالية ومعاناته مع تعاطي مسكنات الألم.

ومع تقدمه في العمر عانى رينولدز من مشكلات صحية وخضع لجراحة في القلب عام 2010 ونقل إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.