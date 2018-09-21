وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ نتيجة مرض خطير عجز الأطباء عن علاجه

المواطن - متابعة

أعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام وفاة رئيس البلاد تران داي كوانغيوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن كوانغ 61 عاما توفي في المستشفى صباح يوم الجمعة نتيجة ”مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء وأساتذة من المحليين والعالميين“.

والمعروف أن تران داي كوانغ، من مواليد 12 أكتوبر 1956 في محافظة ننه بنه، هو سياسي فيتنامي له العديد من الإسهامات.

درس تران داي كوانغ في أكاديمية الشرطة، ثم مدرسة اللغات الأجنبية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية في السبعينات. عمل بعد ذلك في عدة مناصب في وزارة الداخلية.

كما درس في جامعة القانون بهانوي من 1991 إلى 1994، ثم الإدارة العامة بالأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بمدينة هو تشي مينه من عام 1994 إلى عام 1997.

كان تران داي كوانغ عضو في الحزب الشيوعي، وتم تعيينه عام 2003 نائبا لمدير الأمن العام في وزارة الأمن العام، برتبة لواء.

وفي عام 2007، تمت ترقية تران داي كوانغ إلى رتبة فريق ونائب وزير السلامة العامة.

وفي عام 2009، حاز تران داي كوانغ على درجة الدكتوراه، وأصبح أستاذًا جامعيًّا وفي العام نفسه أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.

وفي 2 أبريل 2016، تم انتخابه من قبل البرلمان وحصل على 460 صوتا من أصل 465 رئيسًا للدولة.