وفاة شاب غرق في مجرى مائي لمشروع صرف صحي في حائل
أخرجه الغواصون وهو على قيد الحياة ومات في المستشفى

وفاة شاب غرق في مجرى مائي لمشروع صرف صحي في حائل

2018/09/22
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

لقي شاب مصرعه بعد أن سقط في مجرى مائي تابع لمشروع صرف صحي شمال شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن فرق الإنقاذ المائي باشرت عصر اليوم السبت 12/ 1/ 1440هـ بلاغًا عن سقوط شاب في مجرى مائي يعود لمشروع مياه الصرف الصحي المعالجة شمال شرق مدينة حائل.

وأضاف أنه تم إخراجه من قبل الغواصين وهو على قيد الحياة ونقل للمستشفى بواسطة إسعاف الهلال الأحمر. إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وسلمت الحالة للجهات الأمنية حسب الاختصاص.

وقدمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل العزاء والمواساة لذويه، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.


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