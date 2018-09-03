وفاة مروعة للعارضة الباكستانية أنام تانولي ووالدتها تكشف مفاجأة!

وفاة مروعة للعارضة الباكستانية أنام تانولي ووالدتها تكشف مفاجأة!

2018/09/03
الساعة 2:17 صباحًا
- ‎فيمشاهير
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المواطن - متابعة

عُثر على العارضة ومصممة الأزياء الباكستانية أنام تانولي ميتة في ظروف غامضة، بمقر إقامتها بمدينة لاهور.

وقالت صحيفة “ديلي تايمز” الباكستانية: إن جثة تانولي البالغة من العمر 26 عامًا، وجدت معلقة جراء شنقها في إحدى الغرف في مسكنها، فيما يعتبر انتحارًا محتملًا.

ولفتت الشرطة إلى أنه وفقًا لبيان مسجل نقلته وسائل الإعلام عن والدة الراحلة، فإن تانولي كانت “تحت ضغط عقلي وكان لديها موعد محدد في اليوم نفسه مع طبيب نفسي”.


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