وفاة و3 إصابات في تصادم ثلاث مركبات جنوب بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري مروّع وقع عصر اليوم على كوبري جنوب محافظة بارق ، وذلك نتيجة لتصادم ثلاث مركبات فوق الكوبري.

وكان الدفاع المدني بمحافظة بارق ومركز ثلوث المنظر ومرور المحافظة والهلال الأحمر قد تلقوا بلاغاً عن وقوع حادث سير لثلاث سيارات مع نشوب حريق في جميع المركبات.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص كان بداخل مركبته قبل الحادث وفق المعلومات الأولية ، فيما تم نقل ثلاثة مصابين للجهات الصحية خارج المحافظة .