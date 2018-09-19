وفاة 3 أشخاص في تصادم مروع على طريق صبيا – العيدابي

المواطن - علي شيبان - جازان

توفي ثلاثة أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق صبيا- العيدابي، ظهر اليوم الأربعاء، بين سيارة من نوع “هايلوكس بكب” وشاحنة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر، قد تلقت عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة بعد ظهر اليوم بلاغًا عن حادث تصادم بين شاحنة من نوع قلاب وسيارة من نوع (هايلوكس بكب) على طريق العيدابي صبيا.

وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث، وعند وصولهما تبين وفاة ثلاث أشخاص في موقع الحادث، وبعد إخراجهم من داخل السيارة من قبل فرق الدفاع المدني تم نقل حالتين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق الفرقتين الإسعافيتين ونقلت الحالة الثالثة عن طريق الدفاع المدني.