وفد الأخضر يختتم ورشة عمل كأس آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

اختتم وفد المنتخب السعودي الأول، ورشة العمل التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لمدة يومين، تم من خلالها التعريف باللوائح والتنظيمات المتبعة طوال فترة مشاركة المنتخبات في كأس أمم آسيا 2019.

وشارك الوفد الذي ترأسه مدير الأخضر، حسين الصادق في عدد من ورش العمل الفنية والطبية والأمنية والتسويقية والإعلامية، ومنحت اللجنة لكل منتخب الالتقاء بالمنسقين الموكلين بمرافقة كل منتخب خلال مجريات البطولة وتحديد آلية العمل فيما بينهم.

وستُقام بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات شهر يناير المقبل، وتشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس آسيا 2019 كالتالي: المجموعة الأولى: الإمارات، تايلاند، الهند والبحرين، المجموعة الثانية: أستراليا، سوريا، فلسطين والأردن، المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، قيزغيرستان والفلبين.

وتضم المجموعة الرابعة: إيران، العراق، فيتنام واليمن، وتتواجد السعودية على رأس المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، ويتواجد في المجموعة السادسة كل من؛ اليابان، أوزبكستان، عمان وتركمانستان.