وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني يزور ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة زيارة وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأتي زيارة وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، من أجل الاطلاع على التجهيزات المخصصة للمواجهة الكبرى التي ستجمع المنتخبين، ضمن منافسات البطولة الرباعية المُقرر إقامتها، الشهر المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن إقامة بطولة رباعية ودية في السعودية، الشهر المقبل، بمشاركة منتخبات الأخضر، البرازيل، الأرجنتين، والعراق.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أكتوبر القادم.

وستكون البطولة الرباعية الودية، ضمن استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمنافسات كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.