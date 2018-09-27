وكيل الصحة يتفقد مستشفيات حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

تفقد الوكيل المساعد للخدمات العلاجية بوزارة الصحة الدكتور طريف الأعمى، اليوم عدداً من المرافق الصحية في حفرالباطن والتقى المسؤولين بصحة حفرالباطن خلال الجولة التي رافقه فيها مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي وعدد من مساعديه.

وذكرت صحة حفر الباطن أن الزيارة بدأت بمستشفى الملك خالد العام ثم مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى القيام بزيارة لمركز الأسنان التخصصي وتفقد المبنى الجديد والاطلاع على آخر مراحل الإنشاء، واختتمت الزيارة بمستشفى القيصومة.

كما تم أثناء الزيارة مناقشة مؤشرات الأداء في المنطقة والاطلاع على المشاريع الصحية الأخيرة التي دشنها وزير الصحة ومنها وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد ومشروع الطب النووي بالمستشفى المركزي ومشروع تفعيل دور الأسرة في الرعاية الصحية بالعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال.