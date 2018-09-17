ولادة طفلة غريبة بعين واحدة وسط وجهها وبلا أنف

المواطن - متابعة

أدهشت طفلة إندونيسية الكادر الطبي الذي أشرف على ولادة أمها حيث ولدت بعين واحدة كبيرة في وسط وجهها.

وتعاني الطفلة من تشوه خلقي لم يسبق للأطباء أن شاهدوا مثله.

والمثير في الأمر، أن الطفلة علاوة على أنها بعين كبيرة واحدة، فهي من دون أنف، ولكن بقية أعضاء الجسم طبيعية.

يذكر أن هذه الطفلة هي المولود الخامس لوالديها، حيث سبق لهما أن أنجبا أربعة أطفال أصحاء من دون أي أمراض أو تشوهات.