وليد المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

المواطن - الرياض

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية.

ويعد المجلي أحد أبناء القناة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في المجال الإعلامي ، من خلال عمله في التلفزيون لفترة تمتد لأكثر من 20 عاماً ، ويحمل درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتلفزيون ، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

وتقلّد المجلي عدة مناصب سابقة أهمها أنه كان نائبًا لمدير عام القناة السعودية ، سبقها توليه إدارة التنسيق في القناة ، ثم أصبح مساعداً لمدير القناة لشؤون البث .