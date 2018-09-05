وليد المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

وليد المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية

2018/09/05
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، قراراً بتعيين وليد إبراهيم المجلي مديراً عاماً لقناة السعودية.
ويعد المجلي أحد أبناء القناة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في المجال الإعلامي ، من خلال عمله في التلفزيون لفترة تمتد لأكثر من 20 عاماً ، ويحمل درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتلفزيون ، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وتقلّد المجلي عدة مناصب سابقة أهمها أنه كان نائبًا لمدير عام القناة السعودية ، سبقها توليه إدارة التنسيق في القناة ، ثم أصبح مساعداً لمدير القناة لشؤون البث .


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