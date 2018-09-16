ولي العهد يبحث جهود صون الأمن والسلم الدوليين مع غوتيريس

المواطن - جدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود المبذولة لصون الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.