ولي العهد يبحث مع عمران خان سبل تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية

المواطن - جدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وهنأ سمو ولي العهد دولته بانتخابه رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، فيما عبر دولته عن شكره وتقديره لسموه على التهنئة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد الوزير المرافق، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء الباكستاني.