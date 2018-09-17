ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الجيبوتي

المواطن - واس

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي.