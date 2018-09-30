ولي العهد يصل إلى الكويت ونواف الصباح في مقدمة مستقبليه

المواطن - الرياض

وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية، حيث كان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الصباح في مقدمة مستقبليه في المطار.

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خميس مشيط متوجهًا إلى الكويت.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غادر الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت في زيارة رسمية، يلتقي خلالها صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.