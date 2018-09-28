ولي العهد يهنئ نائب رئيس السودان ورئيس الوزراء بمناسبة تعيينهما

ولي العهد يهنئ نائب رئيس السودان ورئيس الوزراء بمناسبة تعيينهما

2018/09/28
الساعة 10:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس جمهورية السودان بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس جمهورية السودان.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعبه وبلده الشقيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد معتز موسى عبدالله سالم رئيس وزراء جمهورية السودان بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية السودان.
وأعرب سمو ولي العهد لدولته عن صادق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.


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