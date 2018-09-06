ولي عھد دبي یوثق رحلة صید مع والده في بریطانیا

المواطن - الرياض

نشر ولي عھد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ترصد تفاصيل رحلة صيد قام بھا برفقة والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في مقاطعة يوركشاير البريطانية.

وأظھرت الصور تفاصيل رحلة الصيد مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ومجموعة من مرافقيه وھم بملابس الصيد.

وكشفت الصور التي وثّقت تفاصيل الرحلة جانبًا آخر في حياة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ونجله اللذين يعشقان الصيد، ودائمًا ما يقومان برحلات للصيد في البرية حول العالم.