وميض لحظي في مطعم بالمدينة يُصيب امرأتين وعاملًا

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

تسبب وميض لحظي في تمديدات الغاز داخل مطعم بالمدينة المنورة في إصابة امرأتين وأحد العمال.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: إن المدني تبلغ عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بحدوث وميض لحظي بمطعم بحي العوالي بالمدينة المنورة، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وتابع أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظي في تمديدات الغاز داخل الفرن بالمطعم ولا يوجد حريق، فيما نتج عن الحادث وقوع 3 إصابات امرأتين صادف مرورهن أمام المطعم وإصابة أحد عمال المطعم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، وجاري متابعة الحالات بالمستشفى من قبل ضابط التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بالموقع.