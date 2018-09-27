ويك إند ممطر ورياح تثير الأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية والمصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق غداً الجمعة.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تشمل مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها أمطار متفرقة.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على منطقة الحدود الشمالية، في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الغربية والشرقية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الخليج العربي.