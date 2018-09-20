يبدأ اليوم.. خصائص لا تعلمها عن طالع الزبرة النجم الثالث من سهيل

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس هو طالع الزبرة وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من نجوم الخريف حيث تبلغ أيامه 13 يومًا.

ولفت الحصيني إلى أن في النجم الثالث من سهيل تتعامد الشمس على خط الاستواء ظاهريًا، قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب، ويدخل فيه فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر 3 أشهر، وفصل الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتابع الحصيني أن من خصائصه أن يبرد فيه الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًا وسط النهار.

وتوقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية أن تكسر درجة الحرارة مستوى الأربعينيات نزولًا، حيث تكون البداية من الشمالية، ثم الوسطى والشرقية ثم باقي مدن السعودية، خاصةً في أواخره.

وختم بقوله إن مطره في غالبه غزير إذا شاء الله أن يكون هناك مطر، وفيه يتساوى الليل والنهار، ويستعد البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ويبدأ فيه صرام النخيل، ويكثر فيه جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري.