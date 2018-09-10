يتابعه أكثر من 55 مليونًا.. ماذا تعرف عن نهائي سباق الدرونز العالمي ؟

المواطن - مكة المكرمة

تستضيف المملكة نهائي سباق الدرونز العالمي في نسخته الثالثة يوم 14 سبتمبر الجاري.

ما هو سباق الدرونز العالمي؟

وسباق الدرونز العالمي هو سباق سنوي بين محترفي ألعاب الفيديو ومستخدمي تقنية الواقع الافتراضي، حيث انطلق لأول مرة في عام 2016 بالولايات المتحدة الأميركية.

ويتابع هذه اللعبة أكثر من 55 مليون مهتم من الجنسين، فيما يتم صناعة طائرات الدرونز بتقنيات عالية وبسرعة تصل إلى 200 كم/ ساعة.

وفي المسابقة، يتحكم المتسابقون بطائرات الدرونز من خلال أداة تحكم وكاميرا مثبتة على متن الدرونز.

ويأتي السباق بدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والهيئة العامة للرياض.

أبطال العالم والحضور مجاني:

ويشارك في السابق محترفون من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وهولندا، ويتسابق الأبطال في مسارات مختلفة بطائرات الدرونز مستخدمين تقنية الواقع المعزز، التي تم تطويرها لتتلاءم وطبيعة السباق المليئة بالحماس والإثارة.

وستكون الفرصة سانحة للمهتمين بحضور هذا النهائي الكبير مجانًا بعد حجز تذاكرهم التي ستطرح قريبًا في الموقع المخصص لهذه المناسبة.

ويقام السباق على أرض مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة، وهي الاستضافة التي تترجم حرص الحكومة على النهوض بقطاع البرمجة والدرونز وتطويره، ودعم وتشجيع الشباب للمشاركة فيه.