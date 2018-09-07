يد فاعلي الخير تنقذ أمل عباس

المواطن - الرياض

بعد يومين من ظهورها طالبة المساعدة المالية لاستكمال علاجها تلقت الفنانة أمل عباس عروضًا من أكثر من فاعل خير للتكفل بعلاجها.

وقالت قناة المجلس الكويتية فاعلة خير إماراتية تتكفل بعلاج الفنانة الممثلة العراقية أمل عباس التي تعيش في الكويت .. وذلك لإجراء عملية بالغة الدقة والخطورة في قلبها.

كما أعلن مغردون أن رجل أعمال سعوديا تكفل بعلاج أمل عباس داعين الله أن ينفعه بما قدم شاكرين له فزعته لتفريج كربتها.

وكان الكثير من محبي ومتابعي الفنانة أمل عباس تعاطفوا معها بعد أن خرجت في مقطع فيديو مصور تطلب من جمهورها ألا يبخل عليها بالدعم المالي لإجراء قسطرة قلبية لا تمتلك تكلفتها.

ونشط المغردون في إعادة تغريد وتداول مقطع أمل عباس وهي تحث جمهورها على ألا يتخلي عنها، مؤكدة أنها ابنتهم وأختهم وتحتاج لمساعدتهم.

والمعروف أن أمل عباس فنانة عراقية من مواليد 24 أبريل 1960 تعيش في الكويت حيث بدأت حياتها الفنية هناك منذ عام 1983 بمشاركتها بدور صغير مع الفنان محمد المنصور والممثلة رجاء محمد في أوبريت سندريلا، وبعد هذا العمل أدت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح.

وبعد ذلك بدأت أمل عباس تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا أنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور “حكيمة” مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي.

وفي أغسطس 2017، تعرضت أمل عباس إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، وأكد ابنها محمد أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبدياً استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى جمهورها.