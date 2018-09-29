يريد شراء آيفون من أميركا فهل سيدفع رسومًا جمركية أو ضرائب؟

المواطن - الرياض

ردت الجمارك السعودية على استفسار بشأن شراء هاتف آيفون من أميركا، وهل يوجد عليه رسوم جمركية أو ضريبة أم أنه من السلع المعفاة من الضريبة.

وأوضحت الجمارك ردًّا على الاستفسار أنه لا يوجد رسوم جمركية على أجهزة الجوال، وإنما يتم احتساب ضريبة القيمة المُضافة.

وفي سياق آخر، كشفت شبكة CNBC الأميركية عن أول عيوب هاتف أبل آيفون XS الجديد، والذي كشفت عنه الشركة الأميركية العملاقة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وقالت الشبكة الأميركية: إن الهاتف الجديد والذي بدأ تداوله على نطاق واسع الشهر الجاري، يعاني من ضعف واضح على مستوى سرعة إعادة شحن البطارية.

وقالت الشبكة الأميركية التي أجرت عددًا من الاختبارات للهاتف: إنه يستغرق 3 ساعات ونصف تقريبًا لإعادة شحن البطارية بالكامل، وذلك عن طريق استخدام الشاحن السلكي.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن اعتماد هواتف أبل آيفون الجديدة على الشحن اللاسلكي عبر وحدة تُباع في مراكزها التجارية بـ70 دولارًا تقريبًا هو ما أضعف قدرات الهاتف على إعادة الشحن بالوسائل العادية.

وخسرت أبل الرهان على الشحن السريع لبطاريتها، لاسيما وأن بعض هواتف سامسونج قد لا تستغرق 45 دقيقة لإعادة شحن البطارية الفارغة.

وعلى الرغم من ذلك، استطاع هاتف أبل آيفون XS MAX الجديد، والذي يصل سعره إلى 1500 دولار تحقيق رقمًا قياسيًّا في تاريخ الشركة الأميركية، بعد أن نفدت كافة طلبات الشراء المسبقة في زمن أقل من نصف ساعة، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.