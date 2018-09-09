يستوعب 4600 متدربة.. أحد أكبر المراكز الرياضية في العالم يفتح أبوابه للنساء في الرياض

المواطن - علي القرني - الرياض

وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقية إدارة وتشغيل المركز الرياضي مع شركة لجام الرياضية المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، والذي يعتبر أحد أكبر المراكز الرياضية النسائية في العالم، ليكون متاحاً لجميع نساء المجتمع.

ويأتي هذا التعاقد بين جامعة الأميرة نورة ووقت اللياقة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لزيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع السعودي، وتحقيق الاستثمار المناسب بين القطاعين الخاص والحكومي بكفاءة عالية.

وتتعدد خدمات المركز الرياضي بالجامعة لتغطي نشاطات عديدة ومتنوعة من شأنها أن توفر لمرتادي المركز جميع خيارات التمارين الرياضية، حيث يحتوي على مسبح أولمبي وأحدث أجهزة اللياقة البدنية وصالات للحصص الجماعية الرياضية ومضمار داخلي ونشاطات أخرى عديدة سيتم إضافتها لاحقاً ، كما يضم النادي فريق عمل نسائياً مختصاً في الرياضة واللياقة البدنية على الجانبين الرياضي والإداري والذي يقوم بدوره بالإشراف على إدارة وتشغيل المركز، ويعتزم النادي عمل جميع البطولات والأحداث الرياضية النسائية في مقره بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي قرر تقديم خصومات وأسعار خاصة لطالبات الجامعة وذلك لتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

الجدير ذكره أن النادي الرياضي يقع على مساحة 22 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة آلاف و600 متدربة، ويحتوي على عدد من الملاعب الداخلية والخارجية، منها صالات الألعاب الرياضية (كرة سلة، وكرة طائرة، كرة القدم، وتنس ريشة) كما يشتمل على غرف للتمارين الجماعية وغرف للدراجات الهوائية وسكواتش وصالة مخصصة للألعاب الإلكترونية ومضمار، بالإضافة إلى كافة أجهزة اللياقة وأجهزة الحديد والأوزان.