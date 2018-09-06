يضم 6 أبواب رئيسية.. فيصل بن خالد يتابع الاستعدادات لملتقى بيان عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد البلوي، يرافقه مدير إدارة الفعاليات بالهيئة الأستاذ بدر القاضي وعدد من منسوبي الهيئة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع، كما اطلع سموه على مراحل التجهيزات والتحضيرات المعدة لإقامة ملتقى بيان عسير الذي تحتضنه مدينة أبها خلال الفترة من 27-29 سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تطوير البنية الاستثمارية في المنطقة من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء أن الملتقى يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في المنطقة ورواد الأعمال بضرورة تنمية أعمالهم وتطويرها؛ لتسهم في خلق مزيد من الوظائف للشباب، وتمكين رواد الأعمال من رفع الإنتاج‏ المحلي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل، وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة، أو الذين لديهم شغف بتأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال.

وفي نهاية اللقاء أشاد مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم سمو أمير منطقة عسير للملتقى واهتمامه بأن يحقق أهدافه، ويثري الحركة التجارية بالمنطقة، من خلال دعم الأفكار الشبابية والريادية.

في السياق ذاته عقد وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة اجتماعاً مع مساعد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنسوبي الهيئة وعدد من المسؤولين بالإمارة والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالملتقى الذي يضم 6 أبواب رئيسية هي: (منشآت، الرحلة، الجهات الحكومية، الفرص الاستثمارية، التدريب والسوق).