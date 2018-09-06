يعاني حالة نفسية ويرتدي ملابس رياضية.. البحث عن مفقود ثلاثيني في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

بدأت الجهات الأمنية بمنطقة جازان جهود البحث عن شاب مفقود، اختفى عن أسرته قبل حوالي يومين.

وكان الشاب عصام محمد حسن شامي مرير، والبالغ من العمر 35 عاماً، ويسكن في قرية الركوبة التابعة لمحافظة صامطة، خرج من البيت في الساعة 3 فجراً يوم أمس الأربعاء، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به والتواصل معه.

وأفاد إخوة المفقود متعب شامي مرير أنه يعاني من حالة نفسية ويرتدي ملابس رياضية تميل إلى اللون الأسود.

وقد وجه أهله نداء للجميع بأن من يحصل عن أي معلومات عن الشاب عصام شامي مرير أن يبلغ أهله أو أقرب جهة أمنية، وفي حال الحصول على أي معلومة الاتصال على الرقم 0504655527