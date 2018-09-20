يمثلون الدفعة الأولى.. تخريج 320 متدرباً من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أقامت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربي الكلية.

وألقى وزير التعليم كلمة أكد فيها أن المملكة تسعى إلى جذب الاستثمارات والخبرات العالمية في التعليم العام، والتدريب التقني والمهني، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تتوافق مع المستجدات العالمية.

وقال في كلمته، خلال الحفل، إن الوزارة تعمل وفق خططها وبرامجها الاستراتيجية لرفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030م، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطلاب والمتدربين نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة لتخصصاتهم وميولهم.

وأشاد بالشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وبتجربة شركة كليات التميز في الإشراف على الكليات التقنية والمعاهد في المملكة، مؤكداً أن هذه التجربة مثالاً للنجاح في جذب الخبرات العالمية وتطوير الاحتياجات التدريبية ووضع المعايير لسد حاجات المتدربين وتلبية رغباتهم التي تتلاءم مع سوق العمل.

وقال أهنئ الطلاب الخريجين نيابة عن سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذكر أن الكلية نموذج لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلامي أن الجهد المبذول في تخريج هذه الدفعة والدفعات القادمة سيكون له أثر كبير في توفير كوادر سعودية متخصصة في مجالات حيوية ومجالات دقيقة يحتاجها سوق العمل وتحتاجها القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص.

وشكر كل الزملاء القائمين على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والزملاء في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتمنى أن يرى الدفعات القادمة من الكلية والكليات الأخرى.

بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد فهد أن عدد الطلاب الملتحقين بالمؤسسة وصل إلى 24 ألفاً معتبراً ذلك “إنجازاً كبيراً”.

وقال: أعتبر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران أحد برامج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة وتشرف على تشغيلها شركة كليات التميز حيث تعد ضمن 30 كلية تقنية عالمية تنتشر في أكثر من 20 مدينة حول المملكة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة.

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري بالحضور وقال: إن الفرحة فرحتان، فرحة تخريج الدفعة الأولى من الكلية وفرحة اليوم الوطني، وقال إن نسبة الرضا من الشركات والجهات المختلفة تجاه طلابنا وصل إلى 98٪ في آخر استطلاع.

وأضاف أن شركة كليات التميز تشرف على 30 كلية موزعة على مناطق ومحافظات المملكة تضم في جنباتها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 28 معهداً يدرس بها قرابة عشرة آلاف متدرب، في حين بلغ عدد الخريجين بنهاية الفصل التدريبي الثاني من العام 2017/2018م 4000 خريج وخريجة.

وأثناء الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن الكلية التقنية العالمية للطيران التي بدأت في ديسمبر 2014 والتي يستغرق دراستها مدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدبلوم. وختاماً كرّم الوزير الطلاب المتفوقين بتوزيع الشهادات لهم والتقاط صورة تذكارية معهم ومع بقية الخريجين من الدفعة.