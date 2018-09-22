يوتيوب كيدز يطلق ضوابط أبوية جديدة أكثر صرامة

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق يوتيوب كيدز ميزات تحكم أكثر صرامة للأولياء الذين يسعون إلى التحكم في ما يُمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً مشاهدته عبر منصته، في خطوة قد تساعد في الحد من تعرضهم لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت.

ويمكن للوالدين الذين يرغبون في تنشيط عناصر التحكم الجديدة اتباع الخطوات التالية، بحسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الأحد:

• الانتقال إلى الإعدادات Setting

• فتح حساب الطفل Child Profile

• الضغط على خيار مستوى المحتوى Content level

• تفعيل إعداد المحتوى المُعتمد فقط Approved Content Only

• ثم ابدأ في اختيار مقاطع الفيديو والقنوات لطفلك ويمكنك بعد ذلك إضافة مقاطع فيديو أو قنوات جديدة من خلال الضغط على علامة “+”.

وبناء على هذا الإعداد لن يتمكن الطفل من البحث عن محتوى بنفسه إلا داخل ما حدده الآباء من قنوات ومقاطع فيديو.

أما بالنسبة للإعداد الثاني الذي يحمل اسم older والمخصص للأطفال من سن 8 إلى 12 عاماً، فهو مخصص للآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم جاهزين للتعامل مع التطبيق.

ويمكن للآباء تفعيل هذا الإعداد older عند إنشاء حساب شخصي جديد للطفل أو تحديث حساب موجود بالفعل، حيث يتيح ذلك لأطفالهم مشاهدة محتوى جديد إضافي مثل مقاطع الموسيقى الشائعة ومقاطع الفيديو للألعاب.

وتتوفر هذه الميزات الجديدة حاليا على نظام التشغيل أندرويد فقط، وستتوفر قريباً على نظام التشغيل آي أو إس.