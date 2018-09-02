٦ سيارات إسعاف تباشر حريق النيابة العامة في الدمام

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

دفعت صحة الشرقية بست سيارات إسعاف أثناء اندلاع حريق مبنى النيابة العامة في الدمام تحسبًا لحدوث أية إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الشرقية أسعد سعود أن مدير عام صحة الشرقية طلب من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الشرقية التواجد فورًا في موقع الحريق بسيارات إسعاف مجهزة بكامل جاهزيتها مع فرق طبية وتمريضية والتدعيم بأخصائيين وفنيين من الطوارئ وتم ذلك بمشاركة عدد من مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص.

يذكر أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي نشب في واجهة مبنى النيابة العامة في الدمام فيما أكدت النيابة العامة أنه لم تحدث أي خسائر بشرية أو تلف في ملفات القضايا الموجودة في المبنى.