ھل من یُحج عنه بعد وفاته تغفر ذنوبه؟ الماجد یُجیب

المواطن - الرياض

قال القاضي وعضو مجلس الشورى السابق الشیخ سلیمان الماجد إنه لا يوجد نص صريح في الكتاب أو السنة حول جزاء مَن حج عنه بعد وفاته، مثلما دلت النصوص على جزاء من يحج في حیاته.

ورد الماجد ضمن حلقة برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، على أحد السائلین بشأن جزاء من حج عنه بعد وفاته، هل تغفر ذنوبه ويصبح كما ولدته أمه؟.

وأجاب الماجد بقوله “إن هذا الأمر لم يُنص علیه في الكتاب أو السنة؛ مضفياً أن النص لا يحمل إلا معنى واحداً”.

وأضاف أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بأن النائب يأخذ جمیع أحكام المنوب عنه، متابعاً: “لذا نرجو من الله أن يغفر ذنوب من حج عنه بعد وفاته”.