‎أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب مشهور

المواطن - علي شيبان - جازان

‏‎نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب بركات بن يحيى عبده مشهور، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

‏‎وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهيد مشهور عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.