‎الإعلام تدعو المعنيين بتغطية فعاليات اليوم الوطني 88 للتسجيل في موقعها

المواطن - الرياض

‎أطلقت وزارة الإعلام، عبر موقعها الإلكتروني، بوابة لتسجيل الإعلاميين المعنيين بتغطية فعاليات اليوم الوطني 88، التي ستشمل مناطق المملكة كافة.

‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي، الدكتور عبدالله المغلوث، أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة تأتي في إطار تسهيل مهام الإعلاميين في نقل وتغطية فعاليات اليوم الوطني في أكثر من 896 فعالية، تشمل 10 مناطق وأكثر من 331 موقعًا.

‎ودعا المتحدث الرسمي المؤسسات الإعلامية والصحفية والإلكترونية والقنوات التلفزيونية إلى حث مندوبيها المكلفين بتغطية الفعاليات على التسجيل عبر موقع الوزارة: (هنا)

‎وذكر الدكتور المغلوث أن وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي والدولي خصصت الإيميل: [email protected] أو عبر الهاتف 1988 لتلقي استفسارات الإعلاميين حول فعاليات اليوم الوطني 88 التي تنظمها الجهات الحكومية المشاركة.