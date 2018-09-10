10 آلاف تذكرة هدية من الرئيس للأهلاوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، عن تبرعه بعشرة آلاف تذكرة لجماهير الراقي، وذلك لحضور مباراة الحزم في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستبدأ إدارة تشغيل الملاعب في توزيع التذاكر والتي تكفل بها ماجد النفيعي مساء اليوم، عبر منافذ البيع في مقر الأهلي، بالإضافة إلى بيع التذاكر في مقر النادي.

ويذكر أن دخل مباراة الأهلي والحزم سيذهب إلى أسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي والذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

وسيواجه الأهلي فريق الحزم يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة، حيث يسعى الراقي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري.

وكان الأهلي فاز في الجولة الثانية على نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد.