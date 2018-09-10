10 آلاف ريال لكل لاعب عيناوي من أمير الباحة

المواطن - مروة نبيل

منح أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، مكافأة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بعد الفوز على الطائي.

وحرص مجلس إدارة نادي العين، على توجيه الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، على الدعم غير المستغرب للفريق العيناوي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الفوز على نظيره الطائي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رصيده لـ6 نقاط، ليحتل بهم صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين للحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والمنافسة على التأهل إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي المقبل.