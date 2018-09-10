10 آلاف ريال لكل لاعب وحداوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، حاتم خيمي عن مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على الرائد برباعية، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوزه الأول في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الرائد، بعدما تغلب عليه برباعية مقابل هدف، سجلها؛ جوزيه فرنانداو “هدفين”، أحمد عبده وماركوس جليرمي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده لـ5 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

ويسعى رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، حاتم خيمي لتحفيز لاعبي فرسان مكة، للحفاظ على مستواهم والاستمرار في تحقيق الانتصارات، خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة هامة أمام الاتحاد في الجولة الرابعة.