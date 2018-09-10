10 آلاف ريال مكافأة لكل شبابي

المواطن - محمد سمعه

منح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، مكافأة مالية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء بثلاثية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر البلطان منح كل لاعب في الفريق الأول عشرة آلاف ريال بعد العودة في مباراة الفيحاء والفوز بثلاثية، بعدما كان الفيحاء متقدمًا في نتيجة المباراة.

ويذكر أن الشباب نجح في تحقيق فوزه الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز في الجولة الأولى على نادي الاتحاد بهدف دون رد.

بينما خسر نادي الفيحاء في أول جولتين من نادي الهلال بهدف دون رد، ومن نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف.