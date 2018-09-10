10 دول تشارك في المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية

المواطن - الرياض

بمشاركة محلية ودولية واسعة، ينطلق “المعرض والمؤتمر السعودي الدولية للصيدلة والمختبرات الطبية” خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2018 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية السعوديتين.

وقال الدكتور فيصل بن دايل رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية: إن مشاركتنا في المعرض تأتي ضمن إستراتيجيتنا الهادفة لزيادة إنتاج الدواء محليًّا وبجودة عالمية من خلال التواصل مع الشركات والمصانع المحلية والعالمية المشاركة في المعرض والتعرف على أحدث التركيبات والدوائية المعروضة وطرق الإنتاج الحديثة.

ويشكل انعقاد المعرض على هامش المؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية، نافذة للمختصين والطلبة السعوديين للاطلاع على أفضل الأبحاث العلمية المحلية والعالمية الخاصة بعلوم الصيدلة والمختبرات والمشاركة في ورش العمل والاستفادة من ساعات العمل المعتمدة.

وأشار البروفيسور خالد الحربي رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية أن المؤتمر الدولي للمختبرات الطبية يجمع 36 متحدثًا من أفضل الباحثين والمتخصصين في علم الأحياء الدقيقة الطبية وعلم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية وعلم أمراض الدم ونقل الدم. وقد اعتمدت هيئة التخصصات الصحية 20 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين المسجلين في المؤتمر وورش العمل المصاحبة،

فيما قال الدكتور خالد البريكان: إن المؤتمر السعودي الدولي للصيدلة يشكل قيمة مضافة للمعرض من خلال مشاركة 24 متحدثًا متخصصًا في علم الدواء والصيدلة الإكلينيكية، بالإضافة إلى البرنامج العلمي المعتمد من قبل هيئة التخصصات السعودية بـ20 ساعة تعليم طبي مستمر.

ويسعى منظمو المعرض إلى المساهمة في تطوير القطاع الصحي ليتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنظيم أول معرض دولي يجمع بين قطاعي الصيدلة المختبرات الطبية، ويشارك فيه العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة وجامعة الملك سعود والمختبر المركزي واللجنة الوطنية للصناعات الدوائية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي: إن المعرض يعتبر فرصة قيمة أمام الجهات المشاركة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز مكانة علاماتهم التجارية في السوق المحلية، والانطلاق نحو أسواق جديدة، بالإضافة إلى بناء علاقات تجارية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال التواصل مع الشركات دولية من حوالي عشر دول تشارك في المعرض.

وأضاف البرماوي أن المعرض سيحظى باهتمام صناع القرار والتجار والموزعين والموردين والمصنعين وأصحاب المعامل وشركات ومصانع الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية والفعاليات التجارية الكبرى في المملكة وخارج المملكة؛ وذلك نظرًا لتواجد أكثر من 100 جهة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدوائية وتجهيز المختبرات الطبية في المعرض وحضور أكثر من 10 آلاف زائر.