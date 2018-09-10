10 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد رعاية.

. استشاري دم وأورام أطفال.

. طباخ أول (عدد وظيفتين).

. عامل نظافة.

. اختصاصي تطوير تقنية المعلومات.

. مدير قسم إدارة التخزين والخوادم.

. مساعد فني أجهزة تقويمية.

. كبير محللي الاتصالات.

. أخصائي أول- علم التخاطب والبلع.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).