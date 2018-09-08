100 ألف ريال إجمالي الغرامات على مخالفي بيع التبغ ومشتقاته بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بمكة المكرمة في أولى جولاتها الميدانية عدداً كبيراً من المواد المخالفة في نقاط بيع التبغ ومشتقاته، بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة التجارة.

وأبان المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن اللجنة نفذت جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بأنواعها، وقامت اللجنة بمصادرة البضائع المخالفة للنظام وإتلافها، حيث بلغت كمية المعسلات المجهولة المصدر 351 كيلوجراماً، كما بلغت كمية المعسل المخالف للنظام بعدد 838 بوزن 250 جراماً وكذلك معسل مخالف للنظام بعدد 243 بوزن 50 جراماً، و26 حبة سيجارة إلكترونية ونكهات معسل صناعية بعدد 368 عبوة، ومدواخ بعدد 20 عبوة، ودخان مستورد لا يحمل صور تحذيرية بعدد 9 عبوات.

وأوضح العتيبي أنه تم إصدار 10 محاضر ضبط وفرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال.

ولفت إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بزيارة بعض مرافق الصحة وتوزيع مطبوعات توعوية، والتعريف بنظام رصد مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية، وفرض الغرامات الإلكترونية المباشرة على المخالفين، والتي نص النظام على أنه يحظر التدخين داخل المرافق الحكومية بما يعادل ١٥ متراً، ويعاقب النظام المخالف بغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ريال إلكترونياً على سجله المدني.

يذكر أن نظام مكافحة التدخين صادر بمرسوم ملكي ويجري حالياً تنفيذ جميع ما يختص بهذا النظام بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبمشاركة عدد من الجهات.