100 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي تتعلق بحرية الرأي والتعبير

المواطن - واس

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، 100 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي تتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري 2018.

وفي ندوة في الأمم المتحدة في جنيف، أوضح عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي وقوع 38 حالة اختطاف واعتقال للصحفيين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري و5 حالات قتل، إضافة إلى 18 حالة اعتداء و8 حالات تهديد وتحريض و5 حالات نهب ومصادرة ممتلكات.

وأشار الأسيدي إلى وجود 7 حالات حجب مواقع وقرصنة وحالة تعذيب واحدة، وحالتي إيقاف لوسائل إعلامية، مطالبًا بالحرية للصحفيين المعتقلين واحترام حرية الرأي والتعبير.