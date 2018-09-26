100 منحة لأبناء وبنات شهداء الواجب في الجامعة الإلكترونية

المواطن - واس

أعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى عن تخصيص 100منحة لأبناء وبنات شهداء الواجب لدراسة البكالوريوس بها خلال الحفل الذي أقامته عمادة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة احتفالاً بمناسبة الذكرى (88) لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله-.

وتخلل الحفل تكريم عدد من أبناء شهداء الواجب، بحضور العقيد فهد بن ناصر القريني مساعد مدير عام إدارة التوجيه والفكر المعنوي بالأمن العام بوزارة الداخلية، ومهيدب بن سليمان المهيدب مدير مكتب “وفاء” لرعاية طلاب وطالبات أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بمنطقة الرياض؛ دعما لهم وإحياءً لذكرى أباءهم وتخليدا لأرواحهم التي قدموها دفاعا عن مكتسبات الوطن وأرواح المواطنين، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 15 محرم لعام 1440 هـ، في مبنى الجامعة الرئيسي بمدينة الرياض.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير الجامعة الدكتور عبد الله الموسى كلمة رحب فيها بالحضور، مقدماً خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على مايقدمانه من عطاء مبارك للوطن وأبنائه.

وقال الدكتور عبدالله الموسى : إن المملكة آمنت بأهمية العلم في رقي الأمم ونهوضها، فأولت اهتماماً كبيرا بالتعليم ومخرجاته منذ نشأتها، وسعت إلى تطويره وإكساب مواطنيها المهارات اللازمة للنهوض بالوطن والوصول به لمصاف الدول المتقدمة، وفتحت المجال للابتعاث في أرقى الجامعات العالمية للنهل من علومها، وسخرت كل الإمكانات، ويسرت كل السبل، وافتتحت الجامعات والمراكز والمعاهد التعليمية، ليبلغ عدد الجامعات الحكومية في المملكة اليوم 28 جامعة، وأكثر من 30 جامعة وكلية أهلية، ناهيك عن توفير التعليم لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المملكة.

وأضاف : يشاركنا فرحة اليوم أبناء شهداء الواجب وهو شرف عظيم، وهم يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والإخلاص والفخر والإصرار والعزيمة، ليسيروا على درب آباءهم –تقبلهم الله- في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، ولا ننسى تضحيات آباءهم في سبيل أمننا وأماننا واستقرار بلادنا الغالية، والجامعة من هذا المنبر تعلن عن تخصيص 100 منحة لأبناء وبنات شهداء الواجب لدراسة البكالوريوس بها؛ وهو أقل شيء يمكن أن تقدمه الجامعة لأبناء وبنات الشهداء، فنحن لن نوفيهم حقهم، وأسأل الله لهم خير الثواب.

ودعا مدير الجامعة السعودية الإلكترونية في ختام كلمته الله العلي القدير أن يحفظ قادة البلاد من كل مكروه وأن يسبغ عليهم موفور الصحة والعافية، وأن يتم على أبناء وبنات الشعب السعودي نعمة المحبة والتآلف في جو من الأمن والاستقرار تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ورعاهما – وأن ينصر جنودنا البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن ويرد كيد الأعداء والمتربصين بهذا الوطن ومواطنيه.

بعد ذلك، تحدث العقيد فهد بن ناصر القريني مساعد مدير عام إدارة التوجيه والفكر المعنوي بالأمن العام بوزارة الداخلية، مقدما شكره لسعادة مدير الجامعة على دعوة المديرية الأمن العام، والإدارة تتشرف بحضورها.

تلا ذلك قصيدة شعرية للشاعر الكبير عبد الرحمن الصفيان ألقاها عنه حفيده الطالب محمد الصفيان حلمت عنوان “يا المملكة فوزي” عبر من خلالها عن حب الوطن والافتخار به والدفاع عنه بأرواحنا.

بعدها، كرّم مدير الجامعة الإلكترونية الدكتور الموسى العقيد فهد بن ناصر القريني، وأبناء الشهداء يتقدمهم مهيدب بن سليمان المهيدب، في لوحة وطنية تفاعل معها الجميع، وسط تواجد مسؤولي الجامعة وعدد من موظفيها وطلابها.